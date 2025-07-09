«Валенсия» включилась в борьбу за защитника Дариуса Томпсона

Дариус Томпсон может оказаться в Испании.

Ожидается, что 30-летний американский защитник покинет «Анадолу Эфес », в котором провел 2 сезона. Томпсон набирал в среднем 9,5 очка, 4,5 передачи и 2 подбора в прошедшем розыгрыше Евролиги .

Игроком ранее интересовался «Виртус ». Сообщается, что «Валенсия » сделала защитнику «серьезное предложение».