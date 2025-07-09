«Валенсия» включилась в борьбу за защитника Дариуса Томпсона
Дариус Томпсон может оказаться в Испании.
Ожидается, что 30-летний американский защитник покинет «Анадолу Эфес», в котором провел 2 сезона. Томпсон набирал в среднем 9,5 очка, 4,5 передачи и 2 подбора в прошедшем розыгрыше Евролиги.
Игроком ранее интересовался «Виртус». Сообщается, что «Валенсия» сделала защитнику «серьезное предложение».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Андреа Кальцони
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