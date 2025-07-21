Василие Мицич: «Моя страна тоже через многое прошла. Самое время, чтобы приехать в Израиль»

Василие Мичиц прокомментировал свой переход.

31-летний сербский разыгрывающий присоединился к «Хапоэлю» с рекордным контрактом и долей в клубе. Мицич приехал в Тель-Авив и рассказал о своей позиции.

«Мы все знаем, что происходит. Но я сказал Оферу Яннаю (владелец), что я из страны, которая тоже через многое прошла. И пока он чувствует себя в безопасности, меня это тоже не беспокоит.

Не боюсь происходящего, все это только заставляет людей сплотиться. Самое время, чтобы приехать в Израиль», – заявил защитник.