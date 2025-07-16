Василие Мицич о переходе в «Хапоэль»: «Понравился разговор с Димитрисом Итудисом, буду рад поработать с ним»
Василие Мицич прокомментировал выбор команды.
Сербский разыгрывающий присоединился к «Хапоэлю Тель-Авив» на три года.
«Очень воодушевлен моим переходом в «Хапоэль», ролью в этом историческом для клуба новом сезоне, дебютном в Евролиге.
Меня впечатлил проект команды, ее амбиции и четкое видение будущего.
Действительно понравился разговор с тренером Димитрисом Итудисом, буду рад поработать с ним.
Надеюсь, что команду ждет успех, и мы оправдаем весьма высокие ожидания. С нетерпением ожидаю начала работы, прибытия в Тель-Авив и возможности выложиться ради партнеров и болельщиков», – заявил Мицич.
По информации разных источников, рекордная зарплата разыгрывающего по новому соглашению может доходить до 6 миллионов евро.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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