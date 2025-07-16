Василие Мицич о переходе в «Хапоэль»: «Понравился разговор с Димитрисом Итудисом, буду рад поработать с ним»

Василие Мицич прокомментировал выбор команды.

Сербский разыгрывающий присоединился к «Хапоэлю Тель-Авив» на три года.

«Очень воодушевлен моим переходом в «Хапоэль », ролью в этом историческом для клуба новом сезоне, дебютном в Евролиге .

Меня впечатлил проект команды, ее амбиции и четкое видение будущего.

Действительно понравился разговор с тренером Димитрисом Итудисом , буду рад поработать с ним.

Надеюсь, что команду ждет успех, и мы оправдаем весьма высокие ожидания. С нетерпением ожидаю начала работы, прибытия в Тель-Авив и возможности выложиться ради партнеров и болельщиков», – заявил Мицич .

По информации разных источников, рекордная зарплата разыгрывающего по новому соглашению может доходить до 6 миллионов евро.