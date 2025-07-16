«Больше никаких слухов». «Хапоэль Тель-Авив» объявил о подписании Василие Мицича

Василие Мицич будет играть за «Хапоэль».

Сербский разыгрывающий, MVP Евролиги 2021 года и двукратный MVP «Финала четырех» в составе «Анадолу Эфес», поможет израильскому клубу в его дебютном сезоне в главном европейском клубном турнире.

По сообщениям ряда инсайдеров, Мицич получит рекордный для Европы контракт на 3 года и 18 миллионов евро.

«Больше никаких слухов», – написал клуб в соцсетях.

С 2023 года серб выступал в НБА за «Оклахому», «Шарлотт» и «Финикс», набирая в среднем 6,8 очка и 3,9 передачи.