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Василие Мицич получил долю в «Хапоэле» за переход в клуб

Офер Яннай рассказал о подписании Василие Мицича.

«Произошла мистическая ситуация. Мы созванивались с Мицичем и его агентом, и переговоры зашли в тупик. У нас были разные представления. Я сказал Васе, что у меня было прозрение, предсказание по поводу будущего. Такое случалось со мной несколько раз в жизни и помогло построить мой бизнес. В конце концов казалось, что он не приедет в наш клуб. Я был удивлен тем, что мое видение впервые не сбылось.

Но прошлым вечером после переговоров Мицич вспомнил о моем видении и сказал, что у его жены тоже был пророческий сон, в котором она увидела приход их семьи в «Хапоэль». Я посетовал, что он не рассказал мне об этом раньше, мог бы заплатить ему немного меньше. Это сотрудничество было предначертано свыше, нам очень повезло.

Не думаю, что другие команды предложили меньше. Единственное различие в том, что мы дадим ему долю в клубе. На мой взгляд, Мицич – лучший игрок в Европе. Такая репутация меняет его статус. Увеличивает стоимость команды. Если НБА придет в Европу, стоимость возрастет в 10, 15, 50 раз.

«Реал» никогда не возьмет никого в долю, как и «Фенербахче», но у нас другая деловая концепция», – пояснил владелец клуба.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoХапоэль Тель-Авив
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoВасилие Мицич
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