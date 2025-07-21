«Индиана» получила исключение травмированного игрока из-за Тайриза Халибертона и ищет разыгрывающего

«Пэйсерс» получили еще один инструмент для работы с составом.

Разыгрывающий Тайриз Халибертон пропустит следующий сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия. Клуб запросил и получил исключение травмированного игрока.

По заявлению генменеджера Чеда Бьюкенена, команда не стремится обязательно использовать его, но может подписать еще одного разыгрывающего. Клуб не собирается «пропускать» следующий сезон из-за травмы своего лидера.

Использование полного исключения (на уровне MLE) выведет команду в налоговую зону.