«Индиана» получила исключение травмированного игрока из-за Тайриза Халибертона и ищет разыгрывающего
«Пэйсерс» получили еще один инструмент для работы с составом.
Разыгрывающий Тайриз Халибертон пропустит следующий сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия. Клуб запросил и получил исключение травмированного игрока.
По заявлению генменеджера Чеда Бьюкенена, команда не стремится обязательно использовать его, но может подписать еще одного разыгрывающего. Клуб не собирается «пропускать» следующий сезон из-за травмы своего лидера.
Использование полного исключения (на уровне MLE) выведет команду в налоговую зону.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Алекса Голдена
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