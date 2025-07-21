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Тренер «Шарлотт» Крис Джент: «Кон Книппел очень зрелый. Его уверенность заразительна»

Кон Книппел впечатлил «Хорнетс».

4-й номер драфта-2025 (19 лет) стал MVP финала Летней лиги и помог своей команде выиграть турнир.

«Он кажется старше своих лет. Очень зрелый. Спокойный и надежный. Он излучает скромную уверенность, и она заражает всю команду», – поделился тренер «Шарлотт» в Летней лиге Крис Джент.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Шарлотт»
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