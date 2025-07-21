Игроки «Шарлотт» получили чемпионские перстни за победу в Летней лиге
Лига выдала победителям дополнительную награду.
«Хорнетс» стали чемпионами Летней лиги, обыграв в финале «Кингс» – 83:78.
Помимо чемпионского трофея, каждому игроку «Шарлотт» вручили перстень с логотипом турнира. Лига награждает победителей таким сувениром с 2022 года.
«Хорнетс» выиграли 7 из 7 матчей и впервые в своей истории стали обладателями титула чемпиона.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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