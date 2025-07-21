Игроки «Шарлотт» получили чемпионские перстни за победу в Летней лиге

Лига выдала победителям дополнительную награду.

«Хорнетс» стали чемпионами Летней лиги, обыграв в финале «Кингс» – 83:78.

Помимо чемпионского трофея, каждому игроку «Шарлотт » вручили перстень с логотипом турнира. Лига награждает победителей таким сувениром с 2022 года.

«Хорнетс» выиграли 7 из 7 матчей и впервые в своей истории стали обладателями титула чемпиона.