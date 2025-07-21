Джеймс Херберт: «В Летней лиге Демин выглядел Клэем Томпсоном, а не Шоном Ливингстоном»

Журналист CBS Sports резюмировал выступление россиянина в Летней лиге.

«Когда «Нетс» выбрали Демина под 8-м номером драфта, многие сочли этот выбор завышенным. Однако основная критика основывалась на том, что это игрок, не умеющий бросать. А что, если это не так? Что, если этот 206-сантиметровый волшебник окажется совершенно другим игроком в НБА?

В Лас-Вегасе Демин больше напоминал Клэя Томпсона, чем Шона Ливингстона. В пересчете на минуты он выполнял примерно в два раза больше трехочковых бросков, чем в колледже, и реализовал 43% из них. 19-летний игрок после своего первого матча заявил, что теперь предпочитает называть себя «созидателем», а не «разыгрывающим», и работает над улучшением игры без мяча – перемещениями и постановкой заслонов.

Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс заявил в день драфта, что во время преддрафтовых тренировок Демин «показал нам на площадке [тренировочного комплекса «Нетс»], что он определенно умеет бросать». Он впечатлил скаутов и руководителей, но все равно удивительно видеть, как игрок, реализовавший всего 69,5% штрафных в прошлом сезоне, теперь так уверенно бросает. И это не просто статичные броски из угла – он выполняет дальние трехочковые, трехочковые после скидки и последующего маневра и без колебаний атакует после дриблинга.

Демин демонстрирует выдающееся видение площадки, скорость принятия решений и общее понимание игры, поэтому перспектива превращения его в снайпера завораживает. Если его бросок сходу станет достаточно грозным оружием, чтобы защитники стали активнее опекать его в пик-н-роллах, это поможет ему как разыгрывающему. Сэм Весени, поставивший Демина на 26-е место в своем драфт-боарде, написал, что «если его бросок улучшится, есть все шансы, что это место будет выглядеть смешным».

Хотя бросок Демина обнадеживает, речь пока всего о 10 реализованных трехочковых из 23 попыток в трех предсезонных матчах. Слишком рано делать вывод о том, что «Бруклин» выбрал российскую версию Тайриза Халибертона повыше ростом.

Есть и обратная сторона его неожиданно эффективной игры без мяча: он менее продуктивен с мячом, чем ожидалось. Одна из причин, по которой «Нетс» понадобилось его героическое выступление в концовке матча против «Орландо» – Демин допустил два потери подряд при двузначном преимуществе за 5 минут до конца. В этом матче он совершил 6 потерь, а в Вегасе сделал всего 4 передачи.

В первой четверти в среду Демин наказал «Мэджик» за прессинг по всей площадке: сделал рывок перед защитником на своей половине, получил пас и проскочил под щит для данка левой. Это было невероятно круто. Но, к сожалению, это был его единственный реализованный двухочковый бросок в Летней лиге и всего лишь четвертая попытка с игры.

Демин не выглядит игроком, не умеющим бросать, но другие слабые места, отмеченные в преддрафтовых отчетах, проявились ярче. Он редко проникает в «краску» и имеет проблемы с преодолением прессинга, как и в играх NCAA. Это отражается в его 19,4% использования и в том, что «Нетс» часто предпочитают, чтобы атаку начинали другие игроки, даже когда Демин на площадке.

«Он выходит против парней, которые уже давно не студенты, – заметил ассистент тренера «Нетс» Стив Хетцел, руководящий командой в Летней лиге. – Их тела полностью сформированы, и ему придется привыкнуть к этой жесткой игре».

Чтобы стать виртуозом пик-н-ролла в НБА и противостоять прессингующим защитникам, Демину нужно набрать мощи. «Сейчас ему нужно сосредоточиться на работе в тренажерном зале», – сказал Хетцел. Сам Демин понимает, что это требует времени, отмечая в беседах с журналистами, что это «большой переход», а партнеры по команде опекают его на тренировках с полной отдачей.

Потенциал Демина в том, что в перспективе он может стать основным плеймейкером «Нетс», высоким защитником, играющим быстро и креативно, но всегда выбирающим правильное решение. Пока же, судя по всему, ему дадут развиваться в собственном темпе, тем более что «Бруклин» набрал еще несколько молодых плеймейкеров, не похожих друг на друга. Если его бросок окажется стабильным, это не только увеличит его потолок, но и сделает его более подготовленным к НБА, снизив давление из-за необходимости немедленно прибавлять во всех других компонентах», – написал Херберт.