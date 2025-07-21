Кон Книппел стал MVP финала Летней лиги и помог «Шарлотт» впервые завоевать чемпионский титул

4-й номер драфта-2025 уже заработал первые трофеи в НБА.

За 33 минуты на паркете новичок «Хорнетс» стал самым результативным игроком своей команды, набрав 21 очко (8 из 21 с игры, 4 из 11 из-за дуги, 1 из 2 с линии). Защитник также добавил к своей статистике 5 подборов и 2 передачи при 4 потерях.

«Шарлотт » мощно провел 1-ю четверть (34:18) и вел в счете на протяжении всей встречи. «Сакраменто » удалось сократить отставание до минимума за 1,3 минуты до конца, но «Хорнетс» довели игру до победы (83:78), реализовав 5 из 6 штрафных в последние 11 секунд матча. Команде удалось выиграть во всех шести своих матчах Летней лиги в Лас-Вегасе.

В составе «Кингс» выделялся форвард Исаак Джонс, принесший своей команде 24 очка и 11 подборов. «Сакраменто» впервые проиграл финал Летней лиги – ранее клуб побеждал в турнире в 2014 и 2021 годах.