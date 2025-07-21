«Самара» объявила о подписании форварда Данилы Походяева

Данила Походяев перешел в «Самару».

Форвард (24 года, 204 см) провел предыдущий сезон в «Астане», набирая 7,5 очка и 5 подборов за 28 минут на паркете в среднем. Ранее баскетболист играл за «Парму» и «Руну».

«Над предложением от «Самары» думал не много: созвонились с тренером, поговорили, и я подписал контракт. Всегда, когда играл против этой команды, получал удовольствие, потому что в Самаре классно болеют, я очень рад, что теперь мы на одной стороне и будем вместе побеждать! Сезон будет интересный, многие команды обновились. У нас молодая команда, и нам есть, что доказывать. С нетерпением жду домашние матчи и встречи с самарскими болельщиками!» – сообщил Походяев .