Михаил Кулагин, Данила Чикарев и Никита Косяков продолжат выступать за «Самару»

Клуб из Самарской области сохранил троих игроков.

«Самара » объявила о заключении новых контрактов с защитником Михаилом Кулагиным (30 лет, 191 см), форвардом Данилой Чикаревым (23 года, 198 см) и центровым Никитой Косяковым (20 лет, 206 см).

Данила Чикарев – воспитанник «Самары», выступающий в системе клуба с шести лет. В прошлом сезоне он принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 4,3 очка, 3,2 подбора и 1,1 передачи.

Михаил Кулагин стал игроком самарского клуба в 2023 году. В сезоне-2023/24 он представил его на Матче звезд Лиги и помог команде впервые пробиться в плей-офф чемпионата. В прошлом сезоне защитник сыграл в 18 матчах, в среднем набирая 16,6 очка, 3,1 подбора и 2,1 передачи.

Никита Косяков перебрался в Самару 2 года назад и пробил себе путь в основу клуба через молодежку. В сезоне-2024/25 центровой принял участие в 15 матчах, принося своей команде в среднем 6,3 очка и 3,7 подбора.