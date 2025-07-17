Фото
1

«Петким Спор» сообщил о подписании Стэнли Уиттакера

Стэнли Уиттакер переехал в Турцию.

Американский разыгрывающий (30 лет, 183 см) присоединился к «Парме» незадолго до старта плей-офф Единой лиги ВТБ. Уиттакер отыграл 15 матчей за пермский клуб, набирая в среднем 13,1 очка, 6,5 передачи и 2,7 подбора.

Уиттакер перешел в «Парму» из «Уралмаша», за который выступал с января 2024 года.

Турецкий «Петким Спор» сообщил о подписании контракта с игроком.

Команда завершила последний регулярный сезон чемпионата Турции на 11-м месте с результатом 12-18.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Петким Спора»
logoУралмаш
переходы
logoчемпионат Турции
logoЕдиная лига ВТБ
Стэнли Уиттакер
logoПарма
logoПетким Спор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Парма» официально подписала защитника Виктора Сэндерса
216 июля, 08:24Фото
«Локомотив-Кубань» подписал центрового Илью Попова на 2 сезона
14 июля, 17:20Фото
Джеремайя Мартин перейдет в «Локомотив-Кубань»
63 июля, 18:30
Главные новости
Егор Демин: «Я очень хорошо осознаю себя и свои слабые стороны. Сейчас живу в «качалке»
17сегодня, 09:48
«Нью-Йорк» и «Сакраменто» находятся в списке претендентов на Бена Симмонса
12сегодня, 09:10
Иман Шамперт: «Играть с Леброном действительно отстойно»
22сегодня, 07:58
Чума Окики (16-й пик драфта-2019) продолжит карьеру в «Реале»
1сегодня, 07:23
Наташа Клауд стала победителем конкурса мастерства, оставив 1,1 секунды на счетчике
1сегодня, 07:08Видео
«Клипперс» объявили о подписании Брэдли Била
7сегодня, 06:28Фото
Клэй Томпсон забросил 72 трехочковых подряд на тренировке
15сегодня, 05:57Видео
Сабрина Ионеску набрала 30 из 40 возможных очков и стала двукратным победителем конкурса трехочковых
сегодня, 05:39Видео
20 очков и 10 передач Юки Кавамуры помогли «Чикаго» обыграть «Юту»
8сегодня, 05:15Видео
Влад Голдин забросил победный мяч и набрал 18 очков, 10 подборов и 4 блок-шота в матче Летней лиги против «Милуоки»
18сегодня, 04:53Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Ян Хансэнь завершил участие в Летней лиге
3сегодня, 09:27
Летняя лига в Лас-Вегасе. «Оклахома» сыграет с «Шарлотт», «Торонто» встретится с «Сакраменто» в 1/2 финала; и другие матчи
сегодня, 08:52
ЧМ-2025. Девушки (U19). 1/2 финала. США встретятся с Испанией, Австралия сыграет с Канадой
сегодня, 08:23
ЧЕ-2025. Юноши (U20). 1/2 финала. Сербия сыграет с Италией, Литва встретится с Францией
1сегодня, 08:08
Уилл Бартон присоединился к лиге BIG3
1вчера, 20:50
ЧМ-2025. Девушки (U19). 1/4 финала. США обыграли Францию, Испания справилась с Португалией и другие результаты
вчера, 20:15
Елена Тодорович стала первой женщиной-главным тренером в высшем дивизионе чемпионата Бразилии
1вчера, 19:41Фото
Кейтлин Кларк поднимала себе настроение, испорченное пропуском Матча всех звезд, в ночном клубе
1вчера, 16:08Видео
«Валенсия» объявила о подписании Дариуса Томпсона
вчера, 15:30Фото
Иван Нелюбов завершил игровую карьеру в 36 лет
1вчера, 15:20