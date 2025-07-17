«Петким Спор» сообщил о подписании Стэнли Уиттакера

Стэнли Уиттакер переехал в Турцию.

Американский разыгрывающий (30 лет, 183 см) присоединился к «Парме» незадолго до старта плей-офф Единой лиги ВТБ. Уиттакер отыграл 15 матчей за пермский клуб, набирая в среднем 13,1 очка, 6,5 передачи и 2,7 подбора.

Уиттакер перешел в «Парму» из «Уралмаша», за который выступал с января 2024 года.

Турецкий «Петким Спор» сообщил о подписании контракта с игроком.

Команда завершила последний регулярный сезон чемпионата Турции на 11-м месте с результатом 12-18.