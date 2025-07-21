Франц Вагнер и Деннис Шредер – в предварительном составе сборной Германии на Евробаскет-2025

Германия объявила расширенный список игроков для участия в чемпионате Европы.

В предварительный состав из 16 человек вошли:

Кристиан Андерсон (университет Техас Тек)

Исаак Бонга («Партизан»)

Оскар да Силва («Бавария»)

Тристан да Силва («Орландо»)

Юстус Холлатц («Бавария»)

Дэвид Кремер («Реал»)

Леон Кратцер («Бавария»)

Маодо Ло («Париж»)

Андреас Обст («Бавария»)

Тим Шнайдер («Вельтекс Сизуока»)

Деннис Шредер («Сакраменто»)

Даниэль Тайс («Монако»)

Йоханнес Тиманн («Гунма Крейн Тандерс»)

Йоханнес Фойгтманн («Бавария»)

Франц Вагнер («Орландо»)

Нельсон Вайдеманн («Ульм»)

Центровой «Оклахомы» Айзейя Хартенштайн не сможет принять участия в турнире из-за проблем с ахилловым сухожилием.

Евробаскет-2025 пройдет с 27 августа по 14 сентября в четырех странах: Кипре, Финляндии, Польше и Латвии.

Сборная Германии сыграет в Тампере (Финляндия) в группе B, где ее соперниками станут Черногория, Швеция, Великобритания, Литва и Финляндия.