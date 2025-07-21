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Франц Вагнер и Деннис Шредер – в предварительном составе сборной Германии на Евробаскет-2025

Германия объявила расширенный список игроков для участия в чемпионате Европы.

В предварительный состав из 16 человек вошли:

  • Кристиан Андерсон (университет Техас Тек)

  • Исаак Бонга («Партизан»)

  • Оскар да Силва («Бавария»)

  • Тристан да Силва («Орландо»)

  • Юстус Холлатц («Бавария»)

  • Дэвид Кремер («Реал»)

  • Леон Кратцер («Бавария»)

  • Маодо Ло («Париж»)

  • Андреас Обст («Бавария»)

  • Тим Шнайдер («Вельтекс Сизуока»)

  • Деннис Шредер («Сакраменто»)

  • Даниэль Тайс («Монако»)

  • Йоханнес Тиманн («Гунма Крейн Тандерс»)

  • Йоханнес Фойгтманн («Бавария»)

  • Франц Вагнер («Орландо»)

  • Нельсон Вайдеманн («Ульм»)

Центровой «Оклахомы» Айзейя Хартенштайн не сможет принять участия в турнире из-за проблем с ахилловым сухожилием.

Евробаскет-2025 пройдет с 27 августа по 14 сентября в четырех странах: Кипре, Финляндии, Польше и Латвии.

Сборная Германии сыграет в Тампере (Финляндия) в группе B, где ее соперниками станут Черногория, Швеция, Великобритания, Литва и Финляндия.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
logoЕвробаскет-2025
Оскар да Силва
logoФранц Вагнер
Йоханнес Тиманн
logoДеннис Шредер
Маодо Ло
logoсборная Германии
Тим Шнайдер
Дэвид Кремер
logoТристан да Силва
logoДаниэль Тайс
Андреас Обст
Нельсон Вайдеманн
Юстус Холлатц
logoИсаак Бонга
Йоханнес Фойгтманн
Леон Кратцер
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