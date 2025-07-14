Никола Йокич, скорее всего, примет участие в Евробаскете-2025
Николу Йокича ждут в сборной Сербии.
По сообщению издания Meridian, 3-кратный MVP и чемпион НБА должен присоединиться к национальной команде на Евробаскете-2025.
Сербия будет играть в группе А с Турцией, Чехией, Эстонией, Португалией и Латвией.
Йокич впервые может сыграть в двух крупных летних международных турнирах подряд с учетом выступления на Олимпиаде в Париже.
Последний чемпионат Европы для Сербии закончился поражением в 1/16 от Италии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Meridian Sport
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