Никола Йокич, скорее всего, примет участие в Евробаскете-2025

Николу Йокича ждут в сборной Сербии.

По сообщению издания Meridian, 3-кратный MVP и чемпион НБА должен присоединиться к национальной команде на Евробаскете-2025.

Сербия будет играть в группе А с Турцией, Чехией, Эстонией, Португалией и Латвией.

Йокич впервые может сыграть в двух крупных летних международных турнирах подряд с учетом выступления на Олимпиаде в Париже.

Последний чемпионат Европы для Сербии закончился поражением в 1/16 от Италии.