Дивинченцо, Галлинари, Сарр и Фонтеккьо – в предварительном составе сборной Италии на Евробаскет-2025
Сборная Италии объявила предварительный состав.
В него попали:
Донте Дивинченцо («Миннесота»)
Марко Списсу («Сарагоса»)
Даме Сарр (Дьюк)
Стефано Тонут («Милан»)
Данило Галлинари («Вакерос де Байамон»)
Николо Мелли («Фенербахче»)
Симоне Фонтеккьо («Майами»)
Джампаоло Риччи («Милан»)
Маттео Спаньоло («Альба»)
Габриэле Прочида (свободный агент)
Салиу Ньянг («Виртус»)
Джордано Бортолани («Сан-Бернардо»)
Гульельмо Карузо («Наполи»)
Мухамет Диуф («Виртус»)
Риккардо Россато («Трапани Шарк»)
Лука Северини («Реджо-Эмилия»)
Никола Акеле («Виртус»)
Алессандро Пайола («Виртус»).
Резерв:
Диего Флаккадори («Милан»)
Дариус Томпсон («Валенсия»)
Амедео Тесситори («Венеция»)
Томмазо Бальдассо («Дертона»)
Микеле Витали («Реджо-Эмилия»)
Акилле Полонара («Виртус»)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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