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Дивинченцо, Галлинари, Сарр и Фонтеккьо – в предварительном составе сборной Италии на Евробаскет-2025

Сборная Италии объявила предварительный состав.

В него попали:

  • Донте Дивинченцо («Миннесота»)

  • Марко Списсу («Сарагоса»)

  • Даме Сарр (Дьюк)

  • Стефано Тонут («Милан»)

  • Данило Галлинари («Вакерос де Байамон»)

  • Николо Мелли («Фенербахче»)

  • Симоне Фонтеккьо («Майами»)

  • Джампаоло Риччи («Милан»)

  • Маттео Спаньоло («Альба»)

  • Габриэле Прочида (свободный агент)

  • Салиу Ньянг («Виртус»)

  • Джордано Бортолани («Сан-Бернардо»)

  • Гульельмо Карузо («Наполи»)

  • Мухамет Диуф («Виртус»)

  • Риккардо Россато («Трапани Шарк»)

  • Лука Северини («Реджо-Эмилия»)

  • Никола Акеле («Виртус»)

  • Алессандро Пайола («Виртус»).

Резерв:

  • Диего Флаккадори («Милан»)

  • Дариус Томпсон («Валенсия»)

  • Амедео Тесситори («Венеция»)

  • Томмазо Бальдассо («Дертона»)

  • Микеле Витали («Реджо-Эмилия»)

  • Акилле Полонара («Виртус»)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Риккардо Россато
Джордано Бортолани
Мухамет Диуф
Гульельмо Карузо
logoсборная Италии по баскетболу
Лука Северини
Алессандро Пайола
Даме Сарр
logoДонте Дивинченцо
Маттео Спаньоло
logoСимоне Фонтеккьо
logoЕвробаскет-2025
logoДанило Галлинари
Салиу Ньянг
Марко Списсу
Джампаоло Риччи
Габриэле Прочида
Никола Акеле
logoНиколо Мелли
Стефано Тонут
Амедео Тесситори
Акилле Полонара
Дариус Томпсон
Микеле Витали
Томмазо Бальдассо
Диего Флаккадори
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