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ЧМ-2025. Девушки (U19). Финал. США обыграли Австралию и в 4-й раз подряд стали чемпионами, Сания Холл – самый ценный игрок

Сегодня завершился плей-офф чемпионата мира среди девушек до 19 лет.

Американки защитили свой титул, победив Австралию, и в четвертый раз подряд стали чемпионами мира. Серия побед США на матчах турнира достигла 28 игр подряд.

Самым ценным игроком была признана защитница Сания Холл (США). Средние показатели Холл за турнир составили 19,9 очка (52,6% с игры, 39,3% из-за дуги), 6,4 подбора, 2 передачи и 2,9 перехвата.

В символическую пятерку, помимо Холл, вошли: форвард Сиенна Беттс (США), защитница Бонни Диас (Австралия), защитница Сомточукву Окафор (Испания) и защитница Сайла Суордс (Канада).

Чемпионат мира

Девушки (U19)

Брно, Чехия

Плей-офф

Финал

США – Австралия – 88:76 (26:23, 24:17, 14:17, 24:19)

США: Холл (25 + 9 подборов + 7 передач), Дэвидсон (21 + 6 подборов + 3 передачи + 5 перехватов), Хекел (16 + 5 подборов + 5 передач).

АВСТРАЛИЯ: Диас (13 + 4 подбора + 3 передачи), Харви (11 + 4 подбора + 5 передач), Бобонджи (11 + 7 подборов).

20 июля. 21.00

За 3-е место

Испания – Канада – 70:68 (10:15, 23:17, 21:20, 16:16)

20 июля. 18.00

За 5-6 места

Франция – Япония – 76:64 (25:17, 15:16, 20:17, 16:14)

20 июля. 15.00

За 7-8 места

Португалия – Венгрия – 74:58 (21:15, 26:18, 19:11, 8:14)

20 июля. 12.30

За 9-10 места

Израиль – Южная Корея – 80:86 (20:21, 22:25, 22:29, 16:11)

20 июля. 13.30

За 11-12 места

Китай – Нигерия – 96:71 (26:14, 30:21, 23:18, 17:18)

20 июля. 11.00

За 13-14 места

Чехия – Бразилия – 70:65 (20:17, 21:16, 12:20, 17:12)

20 июля. 16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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