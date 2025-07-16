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ЧМ-2025. Девушки (U19). 1/8 финала. США разгромили Китай, Франция крупно обыграла Чехию и другие результаты

Сегодня стартовал плей-офф чемпионата мира среди девушек до 19 лет.

Действующие чемпионы из США разгромили Китай с более чем двукратным преимуществом. Шесть баскетболисток набрали двузначное количество очков.

Франция также крупно обыграла хозяек турнира.

Чемпионат мира

Девушки (U19)

Брно, Чехия

Плей-офф

1/8 финала

Южная Корея – Канада – 58:70 (18:28, 10:10, 14:12, 16:20)

16 июля. 12.45

Израиль – Португалия – 80:83 (29:25, 10:14, 23:27, 18:17)

16 июля. 15.00

США – Китай – 122:57 (28:18, 40:19, 26:11, 28:9)

16 июля. 15.30

Венгрия – Нигерия – 77:51 (9:9, 30:12, 16:15, 22:15)

16 июля. 18.00

Франция – Чехия – 65:31 (23:11, 22:6, 9:7, 11:7)

16 июля. 18.30

Бразилия – Япония – 52:66 (13:13, 12:20, 7:10, 20:23)

16 июля. 20.45

Австралия – Аргентина – 95:46 (22:6, 21:14, 27:15, 25:11)

16 июля. 21.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
молодежный ЧМ-2025 U19 жен
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