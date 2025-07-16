ЧМ-2025. Девушки (U19). 1/8 финала. США разгромили Китай, Франция крупно обыграла Чехию и другие результаты
Сегодня стартовал плей-офф чемпионата мира среди девушек до 19 лет.
Действующие чемпионы из США разгромили Китай с более чем двукратным преимуществом. Шесть баскетболисток набрали двузначное количество очков.
Франция также крупно обыграла хозяек турнира.
Чемпионат мира
Девушки (U19)
Брно, Чехия
Плей-офф
1/8 финала
Южная Корея – Канада – 58:70 (18:28, 10:10, 14:12, 16:20)
16 июля. 12.45
Израиль – Португалия – 80:83 (29:25, 10:14, 23:27, 18:17)
16 июля. 15.00
США – Китай – 122:57 (28:18, 40:19, 26:11, 28:9)
16 июля. 15.30
Венгрия – Нигерия – 77:51 (9:9, 30:12, 16:15, 22:15)
16 июля. 18.00
Франция – Чехия – 65:31 (23:11, 22:6, 9:7, 11:7)
16 июля. 18.30
Бразилия – Япония – 52:66 (13:13, 12:20, 7:10, 20:23)
16 июля. 20.45
Австралия – Аргентина – 95:46 (22:6, 21:14, 27:15, 25:11)
16 июля. 21.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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