ЧМ-2025. Девушки (U19). 1/8 финала. США разгромили Китай, Франция крупно обыграла Чехию и другие результаты

Сегодня стартовал плей-офф чемпионата мира среди девушек до 19 лет.

Действующие чемпионы из США разгромили Китай с более чем двукратным преимуществом. Шесть баскетболисток набрали двузначное количество очков. Франция также крупно обыграла хозяек турнира. Чемпионат мира Девушки (U19) Брно, Чехия Плей-офф 1/8 финала Южная Корея – Канада – 58:70 (18:28, 10:10, 14:12, 16:20) 16 июля . 12.45 Израиль – Португалия – 80:83 (29:25, 10:14, 23:27, 18:17) 16 июля . 15.00 США – Китай – 122:57 (28:18, 40:19, 26:11, 28:9) 16 июля . 15.30 Венгрия – Нигерия – 77:51 (9:9, 30:12, 16:15, 22:15) 16 июля . 18.00 Франция – Чехия – 65:31 (23:11, 22:6, 9:7, 11:7) 16 июля . 18.30 Бразилия – Япония – 52:66 (13:13, 12:20, 7:10, 20:23) 16 июля . 20.45 Австралия – Аргентина – 95:46 (22:6, 21:14, 27:15, 25:11) 16 июля . 21.15 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.