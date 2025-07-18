ЧМ-2025. Девушки (U19). 1/4 финала. США обыграли Францию, Испания справилась с Португалией и другие результаты
Сегодня продолжился плей-офф чемпионата мира среди девушек до 19 лет.
Действующие чемпионы из США победили Францию, Португалия уступила Испании.
Чемпионат мира
Девушки (U19)
Брно, Чехия
Плей-офф
1/4 финала
Венгрия – Австралия – 76:82 ОТ (21:22, 20:17, 21:19, 7:11, 7:13)
18 июля. 12.45
Канада – Япония – 85:65 (26:11, 17:15, 26:16, 16:23)
18 июля. 15.30
Португалия – Испания – 58:68 (14:22, 18:19, 11:6, 15:21)
18 июля. 18.30
США – Франция – 70:65 (19:10, 19:22, 14:13, 18:20)
18 июля. 21.15
За 9-16 места
Южная Корея – Бразилия – 87:80 (18:23, 20:19, 23:14, 26:24)
18 июля. 14.30
Нигерия – Аргентина – 68:58 (19:17, 10:9, 18:11, 21:21)
18 июля. 17.00
Китай – Чехия 80:79 (15:15, 13:22, 23:17, 15:12, 14:13 ОТ)
18 июля. 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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