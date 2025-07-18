ЧМ-2025. Девушки (U19). 1/4 финала. США обыграли Францию, Испания справилась с Португалией и другие результаты

Сегодня продолжился плей-офф чемпионата мира среди девушек до 19 лет.

Действующие чемпионы из США победили Францию, Португалия уступила Испании. Чемпионат мира Девушки (U19) Брно, Чехия Плей-офф 1/4 финала Венгрия – Австралия – 76:82 ОТ (21:22, 20:17, 21:19, 7:11, 7:13) 18 июля . 12.45 Канада – Япония – 85:65 (26:11, 17:15, 26:16, 16:23) 18 июля . 15.30 Португалия – Испания – 58:68 (14:22, 18:19, 11:6, 15:21) 18 июля . 18.30 США – Франция – 70:65 (19:10, 19:22, 14:13, 18:20) 18 июля . 21.15 За 9-16 места Южная Корея – Бразилия – 87:80 (18:23, 20:19, 23:14, 26:24) 18 июля . 14.30 Нигерия – Аргентина – 68:58 (19:17, 10:9, 18:11, 21:21) 18 июля . 17.00 Китай – Чехия 80:79 (15:15, 13:22, 23:17, 15:12, 14:13 ОТ) 18 июля . 19.30 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.