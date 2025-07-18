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ЧМ-2025. Девушки (U19). 1/4 финала. США обыграли Францию, Испания справилась с Португалией и другие результаты

Сегодня продолжился плей-офф чемпионата мира среди девушек до 19 лет.

Действующие чемпионы из США победили Францию, Португалия уступила Испании.

Чемпионат мира

Девушки (U19)

Брно, Чехия

Плей-офф

1/4 финала

Венгрия – Австралия – 76:82 ОТ (21:22, 20:17, 21:19, 7:11, 7:13)

18 июля. 12.45

Канада – Япония – 85:65 (26:11, 17:15, 26:16, 16:23)

18 июля. 15.30

Португалия – Испания – 58:68 (14:22, 18:19, 11:6, 15:21)

18 июля. 18.30

США – Франция – 70:65 (19:10, 19:22, 14:13, 18:20)

18 июля. 21.15

За 9-16 места

Южная Корея – Бразилия – 87:80 (18:23, 20:19, 23:14, 26:24)

18 июля. 14.30

Нигерия – Аргентина – 68:58 (19:17, 10:9, 18:11, 21:21)

18 июля. 17.00

Китай – Чехия 80:79 (15:15, 13:22, 23:17, 15:12, 14:13 ОТ)

18 июля. 19.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
результаты
молодежный ЧМ-2025 U19 жен
молодежная сборная Канады жен
молодежная сборная Австралии жен
молодежная сборная США жен
молодежная сборная Венгрии жен
молодежная сборная Португалии жен
logoмолодежная сборная Франции жен
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