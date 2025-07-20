ЧМ-2025. Девушки (U19). 1/2 финала. США разобрались с Испанией, Канада уступила Австралии

Сегодня продолжился плей-офф чемпионата мира среди девушек до 19 лет.

Действующие чемпионы из США обыграли Испанию, Австралия победила Канаду. Чемпионат мира Девушки (U19) Брно, Чехия Плей-офф 1/2 финала Австралия – Канада – 87:75 (22:20, 21:16, 23:20, 21:19) 19 июля . 18.00 США – Испания – 70:58 (20:19, 18:9, 26:14, 6:16) 19 июля . 21.00 За 5-8 места Венгрия – Япония – 76:78 (17:21, 15:21, 23:17, 21:19) 19 июля . 12.30 Франция – Португалия – 81:51 (21:14, 21:13, 26:14, 13:10) 19 июля . 15.00 За 9-12 места Китай – Израиль – 79:84 (14:18, 27:28, 15:14, 23:24) 19 июля . 14.30 Нигерия – Южная Корея – 79:85 (20:25, 19:16, 18:27, 22:17) 19 июля . 17.00 За 13-16 места Аргентина – Бразилия – 62:68 (21:12, 13:16, 14:15, 14:25) 19 июля . 19.30 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.