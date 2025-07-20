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ЧМ-2025. Девушки (U19). 1/2 финала. США разобрались с Испанией, Канада уступила Австралии

Сегодня продолжился плей-офф чемпионата мира среди девушек до 19 лет.

Действующие чемпионы из США обыграли Испанию, Австралия победила Канаду.

Чемпионат мира

Девушки (U19)

Брно, Чехия

Плей-офф

1/2 финала

Австралия – Канада – 87:75 (22:20, 21:16, 23:20, 21:19)

19 июля. 18.00

США – Испания – 70:58 (20:19, 18:9, 26:14, 6:16)

19 июля. 21.00

За 5-8 места

Венгрия – Япония – 76:78 (17:21, 15:21, 23:17, 21:19)

19 июля. 12.30

Франция – Португалия – 81:51 (21:14, 21:13, 26:14, 13:10)

19 июля. 15.00

За 9-12 места

Китай – Израиль – 79:84 (14:18, 27:28, 15:14, 23:24)

19 июля. 14.30

Нигерия – Южная Корея – 79:85 (20:25, 19:16, 18:27, 22:17)

19 июля. 17.00

За 13-16 места

Аргентина – Бразилия – 62:68 (21:12, 13:16, 14:15, 14:25)

19 июля. 19.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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