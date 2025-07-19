Мфионду Кабенгеле заключил 2-летний контракт с «Дубаем»

Канадский центровой продолжит карьеру в клубе из ОАЭ.

Мфионду Кабенгеле (27 лет, 208 см) и «Дубай» подписали 2-летнее соглашение.

Центровой провел последние 2 сезона в «Венеции». В прошедшем розыгрыше Еврокубка он набирал 15,4 очка, 9,7 подбора и 1,1 перехвата в среднем, попав в 1-ю символическую пятерку турнира.

До приезда в Европу в сезоне-2023/24 (сначала выступал за АЕК, затем перешел в «Венецию» в середине сезона) Кабенгеле, выбранный под 27-м пиком на драфте НБА 2019 года, провел четыре года в американской лиге, где играл за «Клипперс» (35 матчей), «Кливленд» (16) и «Бостон» (4), а также выступал в G-лиге.