Летняя лига в Лас-Вегасе. «Шарлотт» крупно обыграл «Оклахому», «Сакраменто» разобрался с «Торонто» и другие результаты
«Шарлотт» (3) разгромил «Оклахому» (2) и вышел в финал, где встретится с «Сакраменто» (4), обыгравшим «Торонто» (1).
Лас-Вегас
1/2 финала
Торонто – Сакраменто – 88:98 (16:28, 26:20, 18:27, 28:23)
ТОРОНТО: Шэд (24 + 12 передач), Уолтер (19 + 3 перехвата), Бэттл (10).
САКРАМЕНТО: Исаак Джонс (36 + 6 подборов), Мэйсон Джонс (17), Рейно (12 + 7 подборов).
19 июля. 23.00
Оклахома – Шарлотт – 80:109 (16:23, 17:29, 29:35, 18:22)
ОКЛАХОМА: Рэйнольдс (16), Карлсон (12 + 7 подборов), Барнхайзер (10).
ШАРЛОТТ: Симс (25), Книппел (17 + 3 подбора + 3 передачи + 2 перехвата), Уолкер (13 + 7 подборов).
20 июля. 1.00
Утешительная сетка
Нью-Йорк – Вашингтон – 85:94 (22:24, 23:16, 18:20, 22:34)
НЬЮ-ЙОРК: Уотсон (21 + 6 подборов), Пэйт (20 + 10 подборов), Кэмпбелл (12).
ВАШИНГТОН: Джонс (25 + 11 подборов), Уоткинс (23 + 8 подборов + 5 перехватов), Пьер (18 + 5 подборов).
19 июля. 22.30
Миннесота – Хьюстон – 101:104 (31:22, 26:26, 27:29, 17:27)
МИННЕСОТА: Ньютон (24 + 5 подборов + 10 передач), Эдвардс (18 + 8 подборов + 4 блок-шота), Бэйли (17), кэйн (11 + 5 подборов + 3 блок-шота).
ХЬЮСТОН: Чендлер (20 + 6 передач), Армс (18 + 3 перехвата), Харрис (18 + 7 подборов + 6 передач + 4 перехвата), Уилсон (14 + 8 подборов + 5 передач + 4 перехвата).
20 июля. 0.30
Голден Стэйт – Кливленд – 82:71 (16:12, 23:23, 25:9, 18:27)
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Мэнон (17 + 5 подборов + 4 перехвата), Бернард (16), Фрэнсис (14 + 7 подборов).
КЛИВЛЕНД: Томлин (17 + 7 подборов + 3 перехвата), Энаруна (13 + 6 подборов), Джонсон (12 + 3 перехвата).
20 июля. 2.30
Сан-Антонио – Детройт – 96:84 (19:19, 34:23, 21:21, 22:21)
САН-АНТОНИО: Гарсия (23 + 6 подборов), Нельсон (13), Деннис (12).
ДЕТРОЙТ: Укомаду (12), Ланье (11), Килс (10).
20 июля. 3.00
Финикс – Портленд – 111:87 (19:25, 30:14, 28:22, 34:26)
ФИНИКС: Рупер (14 + 8 подборов), Скапинцев (12 + 6 подборов + 3 блок-шота), Картон (11), Лав (11), Букнайт (10 + 5 подборов).
ПОРТЛЕНД: Бэттл (24 + 5 передач), Эллис (19 + 5 подборов + 6 передач), Хантли (18 + 9 подборов), Шумахер (16 + 6 передач), Энджел (12 + 8 подборов).
20 июля. 4.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.