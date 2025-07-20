Летняя лига в Лас-Вегасе. «Шарлотт» крупно обыграл «Оклахому», «Сакраменто» разобрался с «Торонто» и другие результаты

Сегодня 7 матчами продолжилась Летняя лига НБА в Лас-Вегасе и начался плей-офф.

«Шарлотт» (3) разгромил «Оклахому» (2) и вышел в финал, где встретится с «Сакраменто» (4), обыгравшим «Торонто» (1). Летняя лига НБА Лас-Вегас 1/2 финала Торонто – Сакраменто – 88:98 (16:28, 26:20, 18:27, 28:23) ТОРОНТО : Шэд (24 + 12 передач), Уолтер (19 + 3 перехвата), Бэттл (10). САКРАМЕНТО : Исаак Джонс (36 + 6 подборов), Мэйсон Джонс (17), Рейно (12 + 7 подборов). 19 июля . 23.00 Оклахома – Шарлотт – 80:109 (16:23, 17:29, 29:35, 18:22) ОКЛАХОМА : Рэйнольдс (16), Карлсон (12 + 7 подборов), Барнхайзер (10). ШАРЛОТТ : Симс (25), Книппел (17 + 3 подбора + 3 передачи + 2 перехвата), Уолкер (13 + 7 подборов). 20 июля . 1.00 Утешительная сетка Нью-Йорк – Вашингтон – 85:94 (22:24, 23:16, 18:20, 22:34) НЬЮ-ЙОРК : Уотсон (21 + 6 подборов), Пэйт (20 + 10 подборов), Кэмпбелл (12). ВАШИНГТОН : Джонс (25 + 11 подборов), Уоткинс (23 + 8 подборов + 5 перехватов), Пьер (18 + 5 подборов). 19 июля . 22.30 Миннесота – Хьюстон – 101:104 (31:22, 26:26, 27:29, 17:27) МИННЕСОТА : Ньютон (24 + 5 подборов + 10 передач), Эдвардс (18 + 8 подборов + 4 блок-шота), Бэйли (17), кэйн (11 + 5 подборов + 3 блок-шота). ХЬЮСТОН : Чендлер (20 + 6 передач), Армс (18 + 3 перехвата), Харрис (18 + 7 подборов + 6 передач + 4 перехвата), Уилсон (14 + 8 подборов + 5 передач + 4 перехвата). 20 июля . 0.30 Голден Стэйт – Кливленд – 82:71 (16:12, 23:23, 25:9, 18:27) ГОЛДЕН СТЭЙТ : Мэнон (17 + 5 подборов + 4 перехвата), Бернард (16), Фрэнсис (14 + 7 подборов). КЛИВЛЕНД : Томлин (17 + 7 подборов + 3 перехвата), Энаруна (13 + 6 подборов), Джонсон (12 + 3 перехвата). 20 июля . 2.30 Сан-Антонио – Детройт – 96:84 (19:19, 34:23, 21:21, 22:21) САН-АНТОНИО : Гарсия (23 + 6 подборов), Нельсон (13), Деннис (12). ДЕТРОЙТ : Укомаду (12), Ланье (11), Килс (10). 20 июля . 3.00 Финикс – Портленд – 111:87 (19:25, 30:14, 28:22, 34:26) ФИНИКС : Рупер (14 + 8 подборов), Скапинцев (12 + 6 подборов + 3 блок-шота), Картон (11), Лав (11), Букнайт (10 + 5 подборов). ПОРТЛЕНД : Бэттл (24 + 5 передач), Эллис (19 + 5 подборов + 6 передач), Хантли (18 + 9 подборов), Шумахер (16 + 6 передач), Энджел (12 + 8 подборов). 20 июля . 4.30 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.