20 очков и 10 передач Юки Кавамуры помогли «Чикаго» обыграть «Юту»
Разыгрывающий «Буллс» провел еще один хороший матч в Летней лиге.
За 27 минут на паркете Юки Кавамура, вошедший в игру против «Джаз» со скамейки запасных, принес своей команде 20 очков (6 из 11 с игры, 6 из 9 трехочковых, 2 из 2 штрафных).
173-сантиметровый баскетболист также собрал 4 подбора, отдал 10 передач при 3 потерях и сделал 2 перехвата.
Кавамура закончил встречу вторым по показателю полезности в команде – «+16».
«Чикаго» обыграл «Юту» – 105:92.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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