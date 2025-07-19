20 очков и 10 передач Юки Кавамуры помогли «Чикаго» обыграть «Юту»

Разыгрывающий «Буллс» провел еще один хороший матч в Летней лиге.

За 27 минут на паркете Юки Кавамура , вошедший в игру против «Джаз» со скамейки запасных, принес своей команде 20 очков (6 из 11 с игры, 6 из 9 трехочковых, 2 из 2 штрафных).

173-сантиметровый баскетболист также собрал 4 подбора, отдал 10 передач при 3 потерях и сделал 2 перехвата.

Кавамура закончил встречу вторым по показателю полезности в команде – «+16».

«Чикаго » обыграл «Юту» – 105:92.