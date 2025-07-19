Влад Голдин забросил победный мяч и набрал 18 очков, 10 подборов и 4 блок-шота в матче Летней лиги против «Милуоки»

Российский центровой «Хит» отлично показал себя в заключительном матче турнира.

На счету Влада Голдина 18 очков (8 из них в четвертой четверти) за 22 минуты на паркете в игре Летней лиги с «Бакс». Россиянин реализовал 7 из 10 бросков с игры и 4 из 4 штрафных.

Кроме того, 24-летний баскетболист собрал 10 подборов и сделал 4 блок-шота.

Попадание Голдина из-под кольца за 11,3 секунды до конца матча стало победным, так как в ответной атаке «Милуоки » не смог реализовать дальний бросок.

«Хит» одержали верх – 93:92.