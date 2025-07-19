Чума Окики (16-й пик драфта-2019) продолжит карьеру в «Реале»

Американский форвард присоединится к испанскому клубу.

По информации Майкла Скотто из HoopsHype, сделка между «Реалом » и Чумой Окики (26 лет, 201 см) близка к завершению. Также сообщается, что баскетболист получил несколько предложений от клубов Евролиги .

Окики, выбранный «Орландо» под 16-м номером на драфте НБА 2019 года, провел 203 матча в лиге за пять сезонов, выступая за «Мэджик», «Сиксерс» и «Кэвальерс», набирая в среднем 6,3 очка и 3,8 подбора за игру.

В сезоне 2024-25 он в основном играл в G-Лиге, где его статистика составила 17,4 очка, 8,6 подбора, 4,8 передачи и 1,5 перехвата. Также он принял участие в девяти матчах НБА : семи за «Филадельфию» и двух за «Кливленд».