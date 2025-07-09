Серхио Юль останется в «Реале» еще минимум на год

«Реал» сохранит Серхио Юля.

Новый главный тренер команды Серджо Скариоло был предельно заинтересован в продлении сотрудничества с легендой клуба.

По сообщениям источников, стороны согласовали еще один год.

Юль проведет 19-й сезон с «Реалом ». 37-летний защитник весной объявил об окончании выступления за сборную и не выступит на Евробаскете.

Юль является трехкратным чемпионом Евролиги и MVP-2016/17.

В прошлом сезоне он набирал 6,6 очка и 2,2 передачи за 17,1 минуты в среднем в турнире.