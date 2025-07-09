Серхио Юль останется в «Реале» еще минимум на год
«Реал» сохранит Серхио Юля.
Новый главный тренер команды Серджо Скариоло был предельно заинтересован в продлении сотрудничества с легендой клуба.
По сообщениям источников, стороны согласовали еще один год.
Юль проведет 19-й сезон с «Реалом». 37-летний защитник весной объявил об окончании выступления за сборную и не выступит на Евробаскете.
Юль является трехкратным чемпионом Евролиги и MVP-2016/17.
В прошлом сезоне он набирал 6,6 очка и 2,2 передачи за 17,1 минуты в среднем в турнире.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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