«Реал» может потерять два титула, которые выиграл десять лет назад.

Интерпол обнаружил бывшего центрового «Реала » Маркуса Слотера по месту его пребывания в Техасе в соответствии с испанским ордером на арест, выданным в октябре 2024 года. Слотера обвиняют в использовании поддельного паспорта Экваториальной Гвинеи в 2015 году.

С помощью фальшивого документа он выступал в испанской лиге, не занимая квоту на легионеров из стран вне ЕС.

Федерация баскетбола Испании впервые обнаружила нарушения в 2015 году: один и тот же номер паспорта использовали как Слотер, так и другой игрок – Энди Панко, игравший за «Фуэнлабраду».

Испанская прокуратура требует для Слотера 18 месяцев тюрьмы в случае доказательства вины. «Барселона », выступающая в качестве гражданского истца, настаивает на более строгом наказании – пяти годах лишения свободы. Кроме того, каталонский клуб требует аннулировать титулы «Реала» в чемпионате Испании и Кубке Короля 2015 года, завоеванные при участии Слотера.