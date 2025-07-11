«Реал» подписал защитника сборной Германии Дэвида Кремера
Немецкий баскетболист продолжит карьеру в мадридском клубе.
«Реал» заключил соглашение 1-летнее с Дэвидом Кремером (28 лет, 196 см)/
Кремер является чемпионом мира 2023 года в составе сборной Германии.
Следующий сезон станет для защитника третьим в Испании: ранее он выступал за «Гранаду» и «Тенерифе».
В прошлом сезоне Лиги чемпионов ФИБА Кремер в среднем набирал 12 очков за игру, реализуя 47,2% трехочковых бросков (15 матчей).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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