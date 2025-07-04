Кэм Томас не востребован на рынке
Защитник «Бруклина» не вызывает интереса у других команд.
По информации инсайдера Джейка Фишера, Кэм Томас оказался не востребован на рынке.
«Нетс» сделали Томасу квалификационное предложение на 6 миллионов долларов, официально сделав его ограниченно свободным агентом. Теперь «Бруклин» имеет право повторить любое предложение, которое он получит от другой команды.
В сезоне-2024/25 23-летний баскетболист установил личный рекорд по набранным в среднем очкам – 24 (43,8% с игры, 34,9% из-за дуги), но принял участие лишь в 25 матчах.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Bleacher Report
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