«Финикс» проявляет интерес к Джонатану Куминге
«Санс» изучают варианты приобретения форварда «Уорриорс».
По информации инсайдера Джейка Фишера, «Финикс» стал очередной командой, изучающей возможность «сайн-энд-трейд» сделки с участием Джонатана Куминги.
После завершения выкупа контракта Брэдли Била клуб вышел на представителей Куминги и «Голден Стэйт», чтобы заявить о своем интересе к баскетболисту.
Отмечается, что «Санс» будет непросто заключить сделку, так как клуб не обладает игроками или пиками, способными заинтересовать «Уорриорс».
Аарон Тернер, агент Джонатана Куминги, провел несколько переговоров с «Голден Стэйт», добиваясь контракта как минимум на 25 миллионов долларов за сезон. «Уорриорc» не готовы предложить Куминге столь высокую зарплату и хотят получить как минимум пик первого раунда в любой сделке «сайн-энд-трейд».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: RealGM
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