«Финикс» проявляет интерес к Джонатану Куминге

«Санс» изучают варианты приобретения форварда «Уорриорс».

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Финикс » стал очередной командой, изучающей возможность «сайн-энд-трейд» сделки с участием Джонатана Куминги.

После завершения выкупа контракта Брэдли Била клуб вышел на представителей Куминги и «Голден Стэйт », чтобы заявить о своем интересе к баскетболисту.

Отмечается, что «Санс» будет непросто заключить сделку, так как клуб не обладает игроками или пиками, способными заинтересовать «Уорриорс».

Аарон Тернер, агент Джонатана Куминги , провел несколько переговоров с «Голден Стэйт», добиваясь контракта как минимум на 25 миллионов долларов за сезон. «Уорриорc» не готовы предложить Куминге столь высокую зарплату и хотят получить как минимум пик первого раунда в любой сделке «сайн-энд-трейд».