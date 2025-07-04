«Вашингтон» присоединился к списку претендентов на Джонатана Кумингу
«Уизардс» интересуются Джонатаном Кумингой.
Клуб присоединился к списку претендентов на форварда, в котором уже находятся, с разной степенью вовлеченности, «Майами», «Чикаго», «Милуоки» и «Бруклин».
На фоне трудностей нового коллективного соглашения и пессимистичного прогноза по росту потолка через сезон (7%) в лиге сложилась тяжелая ситуация для свободных агентов. Кроме Куминги до сих пор нет определенности в статусе и будущем Джоша Гидди, Квентина Граймса и Кэма Томаса.
Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3438 голосов
Нет
Да
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости