«Вашингтон» присоединился к списку претендентов на Джонатана Кумингу

«Уизардс» интересуются Джонатаном Кумингой.

Клуб присоединился к списку претендентов на форварда, в котором уже находятся, с разной степенью вовлеченности, «Майами», «Чикаго», «Милуоки» и «Бруклин».

На фоне трудностей нового коллективного соглашения и пессимистичного прогноза по росту потолка через сезон (7%) в лиге сложилась тяжелая ситуация для свободных агентов. Кроме Куминги до сих пор нет определенности в статусе и будущем Джоша Гидди , Квентина Граймса и Кэма Томаса .