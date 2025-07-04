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«Голден Стэйт» рассчитывает получить за Джонатана Кумингу перспективного молодого игрока и пик первого раунда

«Уорриорс» обозначили цену за форварда.

По информации The Athletic, в рамках сделки по схеме «сайн-энд-трэйд» Джонатана Куминги «Голден Стэйт» хочет получить перспективного молодого игрока, а также пик первого раунда.

Известно, что «Сакраменто» предлагал за Кумингу Девина Картера, Дарио Шарича и 2 пика второго раунда. «Уорриорс» отказались, посчитав это попыткой выкупить игрока по заниженной цене.

Сообщается, что недавно в переговоры включился «Вашингтон». Также определенный интерес проявили «Майами», «Чикаго», «Милуоки» и «Бруклин».

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoГолден Стэйт
logoДжонатан Куминга
logoВашингтон
logoСакраменто
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