«Голден Стэйт» рассчитывает получить за Джонатана Кумингу перспективного молодого игрока и пик первого раунда
«Уорриорс» обозначили цену за форварда.
По информации The Athletic, в рамках сделки по схеме «сайн-энд-трэйд» Джонатана Куминги «Голден Стэйт» хочет получить перспективного молодого игрока, а также пик первого раунда.
Известно, что «Сакраменто» предлагал за Кумингу Девина Картера, Дарио Шарича и 2 пика второго раунда. «Уорриорс» отказались, посчитав это попыткой выкупить игрока по заниженной цене.
Сообщается, что недавно в переговоры включился «Вашингтон». Также определенный интерес проявили «Майами», «Чикаго», «Милуоки» и «Бруклин».
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
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