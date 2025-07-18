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Кон Книппел набрал 19+5+6 и помог «Шарлотт» разгромить «Сан-Антонио»

Новичок «Хорнетс» выдал еще один хороший матч в Летней лиге.

Книппел, выбранный «Шарлотт» под 4-м номером на драфте-2025, принес своей команде 19 очков, реализовав 7 из 13 бросков с игры, 3 из 8 из-за дуги и 2 из 2 штрафных. 19-летний защитник разделил звание самого результативного игрока матча со своим товарищем по команде защитником Кей Джеем Симпсоном.

За 29 минут на паркете Книппел собрал 5 подборов, отдал 6 передач при 3 потерях и совершил три перехвата, завершив встречу с показателем полезности «+26» (лучший в матче наряду с защитником «Шарлотт» Дэмионом Бо).

«Хорнетс» крупно обыграли «Сперс» – 106:81.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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