Егор Демин завершил выступления в Летней лиге
Защитник «Нетс» сделал анонс и подвел итоги в посте в соцсетях.
«В Летней лиге заканчиваю вчерашней игрой. Получил отличный опыт. Дальше ждет большая работа и подготовка к сезону👌», – написал баскетболист.
Демин принял участие в 3 матчах «Бруклина» за турнир, набирая в среднем 11,3 очка (40,7% с игры, 43,5% из-за дуги), 4,3 подбора и 1,3 передачи.
«Нетс» осталось сыграть 1 матч – против «Филадельфии» 19 июля. Имея результат 1-3, команда не проходит в плей-офф.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал Егора Демина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости