Егор Демин завершил выступления в Летней лиге

Защитник «Нетс» сделал анонс и подвел итоги в посте в соцсетях.

«В Летней лиге заканчиваю вчерашней игрой. Получил отличный опыт. Дальше ждет большая работа и подготовка к сезону👌», – написал баскетболист.

Демин принял участие в 3 матчах «Бруклина » за турнир, набирая в среднем 11,3 очка (40,7% с игры, 43,5% из-за дуги), 4,3 подбора и 1,3 передачи.

«Нетс» осталось сыграть 1 матч – против «Филадельфии» 19 июля. Имея результат 1-3, команда не проходит в плей-офф.