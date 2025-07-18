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Форвард «Лейкерс» Дариус Бэйзли получил травму и покинул площадку на коляске

Бэйзли не смог уйти с паркета без посторонней помощи после полученной травмы.

Во второй четверти матча против «Бостона» Дариус Бэйзли пытался прорваться под кольцо, но рухнул на паркет после разворота вокруг своей оси. Бэйзли корчился от боли, лежа на животе, и не мог самостоятельно подняться.

После длительной паузы игроку помогли сесть в инвалидную коляску и увезли его с площадки. Характер и серьезность травмы пока неизвестны.

Бэйзли, выбранный в первом раунде драфта 2019 года, начал карьеру в «Оклахоме». В сезоне-2020/21 он набирал в среднем 13,7 очка и 7,2 подбора за игру, став игроком стартового состава «Тандер».

В сезоне-2021/22 он снова показывал хорошую игру (10,8 очка и 6,3 подбора в среднем за матч), но в конце чемпионата получил травму ноги, из-за которой досрочно завершил сезон.

На четвертый год его игровое время резко сократилось, и «Тандер» обменяли его в «Финикс», где он сыграл всего семь матчей. После этого Бэйзли сменил несколько команд, включая выступления в G-лиге. Недолго поиграв в чемпионате Китая прошлой осенью, он вернулся в Лигу развития.

В Летней лиге за «Лейкерс» средние показатели Бэйзли составляли 12,3 очка, 6,6 подбора и 2,3 блок-шота за игру. 

В матче с «Селтикс» он успел записать на свой счет 8 очков, 3 подбора и 2 блок-шота перед тем, как покинуть паркет из-за травмы.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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