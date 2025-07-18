Летняя лига в Лас-Вегасе. «Лейкерс» уступили «Бостону», несмотря на 18+3+5 Бронни Джеймса; «Детройт» разгромил «Майами», Влад Голдин отметился 6 очками и 5 подборами; и другие результаты

Сегодня 8 матчами продолжилась Летняя лига НБА в Лас-Вегасе.

«Майами» Влада Голдина крупно уступил «Детройту», российский центровой набрал 6 очков (1 из 4 с игры), 5 подборов и 1 передачу за 20,5 минуты на паркете.

«Бостон» победил «Лейкерс», защитник «Лос-Анджелеса» Бронни Джеймс отметился 18 очками (7 из 13 с игры), 3 подборами и 5 передачами за 28 минут.

Летняя лига НБА

Лас-Вегас

Майами – Детройт – 88:108 (15:32, 21:20, 28:29, 24:27)

МАЙАМИ : Гарднер (19), Якучионис (15 + 5 подборов), Стивенсон (15), Голдин (6 + 5 подборов + 1 передача + 2 блок-шота).

ДЕТРОЙТ : Клинтман (20), Дженкинс (16 + 10 передач), Циглер (15).

17 июля . 23.00

Нью-Йорк – Индиана – 88:91 (16:17, 22:35, 21:16, 29:23)

НЬЮ-ЙОРК : Боучэмп (28), Колек (14 + 5 передач), Пэйт (11 + 7 подборов).

ИНДИАНА : Джонс (21 + 11 передач), Фримен (18 + 10 подборов), Бейхайм (12).

17 июля . 23.30

Мемфис – Атланта – 88:92 (27:28, 19:20, 19:27, 23:17)

МЕМФИС : Смолл (17 + 5 подборов + 5 передач), Спенсер (16), Джексон (13).

АТЛАНТА : Маквей (20), Бафкин (14 + 6 подборов), Ньюэлл (14 + +8 подборов).

18 июля . 1.00

Шарлотт – Сан-Антонио – 106:81 (22:21, 34:13, 27:17, 23:30)

ШАРЛОТТ : Книппел (19 + 5 подборов + 6 передач), Симпсон (19 + 5 подборов + 6 передач), Бо (18 + 7 подборов + 6 передач + 3 перехвата).

САН-АНТОНИО : Ингрэм (17), Брайант (16 + 5 подборов), Гарсия (12 + 9 подборов).

18 июля . 2.00

Портленд – Хьюстон – 102:83 (21:16, 25:24, 21:25, 35:18)

ПОРТЛЕНД : Букнайт (25), Картон (15), Лав (14).

ХЬЮСТОН : Особор (16 + 5 подборов), Чендлер (14 + 5 передач), Харрис (14 + 8 подборов).

18 июля . 3.00

Лейкерс – Бостон – 78:87 (26:21, 9:19, 20:25, 23:22)

ЛЕЙКЕРС : Джеймс (18 + 3 подбора + 5 передач), Стюард (14 + 5 передач), Колоко (12 + 6 подборов + 6 блок-шотов).

БОСТОН : Уолш (17 + 6 подборов), Гонсалес (13 + 5 подборов), Лофтон (12 + 7 подборов + 5 передач + 3 перехвата).

18 июля . 4.00

Торонто – Голден Стэйт – 81:69 (13:23, 23:14, 26:16, 19:16)

ТОРОНТО : Мюррэй-Бойлс (20 + 9 подборов + 4 перехвата), Мартин (13 + 7 подборов), Лоусон (12 + 5 передач + 3 перехвата).

ГОЛДЕН СТЭЙТ : Мэнон (14 + 9 подборов), Армстронг (8 + 5 подборов), Тухи (8).

18 июля . 5.00

Клипперс – Денвер – 76:81 (11:21, 16:25, 27:24, 22:11)

КЛИППЕРС : Миллер (23 + 14 подборов), Болдуин (16 + 6 подборов + 3 перехвата + 3 блок-шота), Кристи (16 + 5 подборов).

ДЕНВЕР : Холмс (19 + 17 подборов + 5 передач), Спенсер Джонс (17 + 6 подборов + 3 перехвата), Кертис Джонс (13).

18 июля . 6.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.