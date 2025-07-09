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52 очка Далтона Кнехта и Дариуса Бэйзли на двоих принесли победу «Лейкерс» в матче со «Сперс»

«Лейкерс» одержали минимальную победу над «Сан-Антонио» – 89:88.

Главными действующими лицами матча со стороны победителей стали форварды Дариус Бэйзли (25 лет, 5 сезонов в НБА) и Далтон Кнехт (24 года, 1 сезон в НБА).

Бэйзли оформил дабл-дабл, набрав 27 очков, 13 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота при 8 точных из 10 бросков с игры, 1 из 1 трехочкового и 10 из 12 штрафных.

В активе Кнехта 25 очков и 8 подборов. Форвард реализовал 9 из 18 бросков с игры, 4 из 8 трехочковых и 3 из 4 штрафных.

Защитник Бронни Джеймс провел 15 минут на паркете и набрал 2 очка, 1 подбор, 1 передачу и 2 перехвата при 3 потерях, попав 1 из 5 бросков с игры и 0 из 2 из-за дуги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
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