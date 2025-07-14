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Дариус Бэйзли: «Стараюсь возобновить свою карьеру, доказать право быть в НБА»

Дариус Бэйзли смог показать себя в Летней лиге.

В 5 матчах 25-летний форвард (203 см) 4 раза набирал двузначное количество очков и трижды оформил дабл-дабл.

Бэйзли был выбран 23-м на драфте-2019, но оказался в Китае в прошлом году и теперь пытается вернуться в НБА.

Форвард выступает за «Лейкерс», которые обращают особое внимание на подборы и защиту против «больших» соперника.

«Нам постоянно об этом твердят. Ожидают этого от всех в ротации Летней лиги, хотят, чтобы мы занимались этим на площадке в первую очередь.

Я стараюсь возобновить свою карьеру, доказать право быть в НБА. Показать, на что команда сможет рассчитывать в каждом матче. Способствовать победам.

Если меня возьмут, я буду защищаться на высоком уровне и попадать свои броски. У меня большой прогресс в точности, в решительности и взаимодействии в нападении. Смогу найти общий язык с Леброном и Лукой», – заключил Бэйзли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers Nation
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