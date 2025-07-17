Кейтлин Кларк не примет участия в Матче всех звезд из-за травмы
Кейтлин Кларк не сможет сыграть на звездном уикенде.
Главная звезда женской НБА получила повреждение мышц паха на последней минуте матча с «Коннектикутом».
Кларк должна была выступить в конкурсе трехочковых и возглавить одну из двух команд главного события.
Баскетболистка заявила, что обязательно посетит мероприятие и будет помогать тренеру своей команды.
Матч всех звезд пройдет 18-19 июля в Индианаполисе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Индианы Фивер»
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