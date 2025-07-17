Кейтлин Кларк не примет участия в Матче всех звезд из-за травмы

Кейтлин Кларк не сможет сыграть на звездном уикенде.

Главная звезда женской НБА получила повреждение мышц паха на последней минуте матча с «Коннектикутом».

Кларк должна была выступить в конкурсе трехочковых и возглавить одну из двух команд главного события.

Баскетболистка заявила, что обязательно посетит мероприятие и будет помогать тренеру своей команды.

Матч всех звезд пройдет 18-19 июля в Индианаполисе.