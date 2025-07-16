Кейтлин Кларк получила очередную травму на последней минуте победной игры с «Коннектикутом»

Кейтлин Кларк может снова выбыть из состава «Индианы».

Кларк получила травму мышц паха с правой стороны на последней минуте матча с «Коннектикутом» (85:77). У защитника «Фивер» уже дважды в этом сезоне были проблемы с квадрицепсом, а затем небольшая травма мышц паха слева.

Это уже четвертое локальное мышечное повреждение Кларк в этом сезоне. Она отыграла только 13 матчей из 22.

Степень травмы пока не ясна, но баскетболистка может пропустить Матч всех звезд, который пройдет 19 июля.