«Бостон» не ведет активной работы по обмену Анферни Саймонса

Анферни Саймонс может остаться в «Селтикс».

26-летний защитник оказался в «Бостоне » в результате прямого обмена на Дрю Холидэя.

«Может ли «Бостон» отправить его куда-то дальше? Да. Ведут ли они активную работу по этому поводу? Сказал бы, что они явно открыты для предложений.

Но не вижу, чтобы клуб звонил и активно искал варианты организации этого обмена.

Сам игрок и его представители хорошо понимают, что его будущее в команде не гарантировано. Но они были бы счастливы начать сезон с «Селтикс», – заявил инсайдер Джейк Фишер.