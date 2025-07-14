«Бостон» не ведет активной работы по обмену Анферни Саймонса
Анферни Саймонс может остаться в «Селтикс».
26-летний защитник оказался в «Бостоне» в результате прямого обмена на Дрю Холидэя.
«Может ли «Бостон» отправить его куда-то дальше? Да. Ведут ли они активную работу по этому поводу? Сказал бы, что они явно открыты для предложений.
Но не вижу, чтобы клуб звонил и активно искал варианты организации этого обмена.
Сам игрок и его представители хорошо понимают, что его будущее в команде не гарантировано. Но они были бы счастливы начать сезон с «Селтикс», – заявил инсайдер Джейк Фишер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Illustrated
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости