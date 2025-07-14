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«Бостон» не ведет активной работы по обмену Анферни Саймонса

Анферни Саймонс может остаться в «Селтикс».

26-летний защитник оказался в «Бостоне» в результате прямого обмена на Дрю Холидэя.

«Может ли «Бостон» отправить его куда-то дальше? Да. Ведут ли они активную работу по этому поводу? Сказал бы, что они явно открыты для предложений.

Но не вижу, чтобы клуб звонил и активно искал варианты организации этого обмена.

Сам игрок и его представители хорошо понимают, что его будущее в команде не гарантировано. Но они были бы счастливы начать сезон с «Селтикс», – заявил инсайдер Джейк Фишер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Illustrated
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возможные переходы
Джейк Фишер
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