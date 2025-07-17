«Майами» и «Голден Стэйт» предлагали Брэдли Билу только минимальный контракт
Главными претендентами на Брэдли Била были «Бакс» и «Клипперс».
Бывший защитник «Финикса» в итоге остановился на варианте с клубом из Лос-Анджелеса (2 года, 11 миллионов, опция игрока), во многом благодаря Джеймсу Хардену.
По информации инсайдера Бретта Сигела, Бил был всерьез заинтересован возможным сотрудничеством с «Бакс», которые активно работали над приглашением игрока в свой состав.
Бил не проявил особого интереса к «Лейкерс», которые также интенсивно общались с его представителями.
«Майами» и «Голден Стэйт» предложили ему только минимальные контракты.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Бретта Сигела
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