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«Майами» и «Голден Стэйт» предлагали Брэдли Билу только минимальный контракт

Главными претендентами на Брэдли Била были «Бакс» и «Клипперс».

Бывший защитник «Финикса» в итоге остановился на варианте с клубом из Лос-Анджелеса (2 года, 11 миллионов, опция игрока), во многом благодаря Джеймсу Хардену.

По информации инсайдера Бретта Сигела, Бил был всерьез заинтересован возможным сотрудничеством с «Бакс», которые активно работали над приглашением игрока в свой состав.

Бил не проявил особого интереса к «Лейкерс», которые также интенсивно общались с его представителями.

«Майами» и «Голден Стэйт» предложили ему только минимальные контракты.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Бретта Сигела
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