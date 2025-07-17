«Майами» и «Голден Стэйт» предлагали Брэдли Билу только минимальный контракт

Главными претендентами на Брэдли Била были «Бакс» и «Клипперс».

Бывший защитник «Финикса» в итоге остановился на варианте с клубом из Лос-Анджелеса (2 года, 11 миллионов, опция игрока), во многом благодаря Джеймсу Хардену .

По информации инсайдера Бретта Сигела, Бил был всерьез заинтересован возможным сотрудничеством с «Бакс», которые активно работали над приглашением игрока в свой состав.

Бил не проявил особого интереса к «Лейкерс », которые также интенсивно общались с его представителями.

«Майами » и «Голден Стэйт » предложили ему только минимальные контракты.