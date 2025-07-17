Шэй Гилджес-Александер стал лучшим спортсменом года среди мужчин по версии ESPY
Шэй Гилджес-Александер получил награду ESPY.
Разыгрывающий «Оклахомы», чемпион и MVP регулярного сезона и финала НБА был признан лучшим спортсменом года среди мужчин.
Защитник поблагодарил жену, родителей, семью и ряд других людей.
«Мечта сбылась, чтобы это произошло, нужно браться за дело всем миром. Эти имена не многое скажут вам, но для меня они важнее всего», – поделился Гилджес-Александер.
Церемония награждения от канала ESPN за превосходное выступление в спортивных соревнованиях проходит с 1993 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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