Шэй Гилджес-Александер стал лучшим спортсменом года среди мужчин по версии ESPY

Шэй Гилджес-Александер получил награду ESPY.

Разыгрывающий «Оклахомы», чемпион и MVP регулярного сезона и финала НБА был признан лучшим спортсменом года среди мужчин.

Защитник поблагодарил жену, родителей, семью и ряд других людей.

«Мечта сбылась, чтобы это произошло, нужно браться за дело всем миром. Эти имена не многое скажут вам, но для меня они важнее всего», – поделился Гилджес-Александер .

Церемония награждения от канала ESPN за превосходное выступление в спортивных соревнованиях проходит с 1993 года.