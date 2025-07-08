Шэй Гилджес-Александер будет изображен на обложке NBA 2K26
Стал известен игрок НБА, изображение которого украсит обложку NBA 2K26.
На обложке видеоигры будет изображен разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
В прошедшем сезоне 26-летний канадец получил награду MVP, завоевал с «Тандер» титул чемпиона НБА и был признан MVP финальной серии. Сегодня «Оклахома» объявила супермаксимальном продлении контракта с Гилджес-Александером.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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