Шэй Гилджес-Александер будет изображен на обложке NBA 2K26

Стал известен игрок НБА, изображение которого украсит обложку NBA 2K26.

На обложке видеоигры будет изображен разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер , сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

В прошедшем сезоне 26-летний канадец получил награду MVP, завоевал с «Тандер» титул чемпиона НБА и был признан MVP финальной серии. Сегодня «Оклахома» объявила супермаксимальном продлении контракта с Гилджес-Александером.