Джошу Харту потребовалась операция на безымянном пальце правой руки

Джош Харт будет восстанавливаться после травмы.

30-летнему защитнику «Никс» потребовалось операционное вмешательство после травмы безымянного пальца на правой руке, полученной в плей-офф.

Реабилитация не должна затронуть предсезонный лагерь «Нью-Йорка ».

«Шесть недель с этим», – поделился Харт фотографией в соцсетях.