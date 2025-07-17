Джошу Харту потребовалась операция на безымянном пальце правой руки
Джош Харт будет восстанавливаться после травмы.
30-летнему защитнику «Никс» потребовалось операционное вмешательство после травмы безымянного пальца на правой руке, полученной в плей-офф.
Реабилитация не должна затронуть предсезонный лагерь «Нью-Йорка».
«Шесть недель с этим», – поделился Харт фотографией в соцсетях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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