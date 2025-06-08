«Оставайся на пенсии!» Джош Харт отреагировал на сообщение о том, что Джей Райт не рассматривается на пост главного тренера «Нью-Йорка»
Защитник «Никс» с юмором прокомментировал новость.
Ранее сообщалось, что Джей Райт, бывший главный тренер университета Виллановы, не собирается возвращаться к тренерской деятельности.
Джош Харт, Джейлен Брансон и Микэл Бриджес играли под руководством Райта и выигрывали с ним чемпионат NCAA.
«Чувак, спасибо. Оставайся на пенсии! 😂», – написал Харт.
После увольнения Тома Тибодо с поста главного тренера «Нью-Йорк» рассматривает кандидатуры Джейсона Кидда («Даллас»), Криса Финча («Миннесота»), Име Удоки («Хьюстон») и Майкла Мэлоуна.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Джоша Харта
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