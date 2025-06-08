«Оставайся на пенсии!» Джош Харт отреагировал на сообщение о том, что Джей Райт не рассматривается на пост главного тренера «Нью-Йорка»

Защитник «Никс» с юмором прокомментировал новость.

Ранее сообщалось, что Джей Райт, бывший главный тренер университета Виллановы, не собирается возвращаться к тренерской деятельности.

Джош Харт , Джейлен Брансон и Микэл Бриджес играли под руководством Райта и выигрывали с ним чемпионат NCAA.

«Чувак, спасибо. Оставайся на пенсии! 😂», – написал Харт.

После увольнения Тома Тибодо с поста главного тренера «Нью-Йорк » рассматривает кандидатуры Джейсона Кидда («Даллас»), Криса Финча («Миннесота»), Име Удоки («Хьюстон») и Майкла Мэлоуна.