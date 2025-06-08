  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Оставайся на пенсии!» Джош Харт отреагировал на сообщение о том, что Джей Райт не рассматривается на пост главного тренера «Нью-Йорка»
0

«Оставайся на пенсии!» Джош Харт отреагировал на сообщение о том, что Джей Райт не рассматривается на пост главного тренера «Нью-Йорка»

Защитник «Никс» с юмором прокомментировал новость.

Ранее сообщалось, что Джей Райт, бывший главный тренер университета Виллановы, не собирается возвращаться к тренерской деятельности.

Джош Харт, Джейлен Брансон и Микэл Бриджес играли под руководством Райта и выигрывали с ним чемпионат NCAA.

«Чувак, спасибо. Оставайся на пенсии! 😂», – написал Харт.

После увольнения Тома Тибодо с поста главного тренера «Нью-Йорк» рассматривает кандидатуры Джейсона Кидда («Даллас»), Криса Финча («Миннесота»), Име Удоки («Хьюстон») и Майкла Мэлоуна.

Как котируете Тайриза Халибертона?8048 голосов
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Джоша Харта
logoНью-Йорк
logoНБА
logoМикэл Бриджес
logoДжейсон Кидд
Джей Райт
logoИме Удока
logoДжош Харт
logoДжейлен Брансон
logoКрис Финч
logoМайкл Мэлоун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеймс Долан был инициатором увольнения Тома Тибодо
78 июня, 09:25
Прешес Ачиува, скорее всего, не останется в «Никс»
8 июня, 09:05
«Нью-Йорк» не рассматривает Джея Райта, бывшего тренера университета Виллановы, на пост главного тренера
18 июня, 05:08
Главные новости
«Финал четырех» Евролиги-2026 пройдет в Белграде (Basketball Sphere)
7 минут назад
Эксперт Сэм Весени: «Ценность Егора Демина резко возрастет, если у него появится бросок»
22 минуты назад
«Новый Орлеан» рассмотрит варианты обмена Брюса Брауна по схеме «сайн-энд-трейд»
2сегодня, 16:34
1-й и 2-й матчи финальной серии – самые просматриваемые программы на телевидении с первой недели мая
1сегодня, 16:17
Яннис Адетокумбо: «Финальная серия – это что-то особенное, я надеюсь, что скоро вернусь туда с «Бакс»
7сегодня, 15:52
Брайан Уиндхорст: «Межсезонье НБА в этом году наступит быстрее, чем обычно»
сегодня, 15:39
«Сакраменто» проявляет интерес к Дариусу Гарлэнду и Трэю Янгу
6сегодня, 15:21
Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт будет обменян в ближайшие недели»
5сегодня, 15:08
Брайан Уиндхорст: «Яннис Адетокумбо не просил об обмене. «Бакс» не собираются его обменивать»
6сегодня, 14:39
Михаил Дегтярев: «Уверен, следующий сезон Единой лиги ВТБ будет не менее интригующим»
сегодня, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» принимает «Бешикташ» в 3-й игре серии
17 минут назадLive
«Юта» планирует изучить варианты обмена Джона Коллинза
сегодня, 16:51
Мария Клюндикова о дебюте за «Миннесоту»: «Немного нервничала, но вышла очень хорошо»
сегодня, 16:41
Илона Корстин: «Переломный момент финальной серии был в 5-м матче, когда ЦСКА отыграл в четвертой четверти отставание в 13 очков»
1сегодня, 16:21
Вице-президент «Норникеля»: «Чемпионство ЦСКА абсолютно заслуженно»
сегодня, 15:45
В сети появилось видео тренировки Луки Дончича в тренажерном зале
5сегодня, 14:48Видео
Сергей Кущенко: «Финальная серия стала украшением сезона Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:20
Александар Везенков исключил возможность выступления за сборную Кипра
сегодня, 14:00
Найджел Уильямс-Госс подтвердил уход из «Олимпиакоса»
сегодня, 13:50
6-й пик драфта Джарретт Калвер близок к переходу в клуб из Японии
сегодня, 12:57