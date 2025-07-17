ЧЕ-2025. Юноши (U20). 1/4 финала. Испания проиграла Сербии, Литва справилась со Словенией и другие результаты
Сегодня продолжился плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
Испания проиграла Сербии. Литва победила Словению.
Чемпионат Европы
Юноши (U20)
Ираклион, Греция
Плей-офф
1/4 финала
Израиль – Италия – 80:89 (25:24, 28:15, 18:25, 9:25)
17 июля. 13:00
Испания – Сербия – 66:76 (22:16, 13:14, 14:15, 17:31)
17 июля. 15:30
Греция – Франция – 70:72 (20:24, 19:17, 12:11, 19:20)
17 июля. 18:00
Литва – Словения – 85:67 (27:17, 23:24, 15:18, 20:8)
17 июля. 20:30
За 9-16 места
Румыния – Исландия – 72:57 (20:22, 15:17, 18:9, 19:9)
17 июля. 13:00
Чехия – Украина – 85:65 (23:8, 21:16, 11:21, 30:20)
17 июля. 15:30
Финляндия – Бельгия – 74:79 (17:15, 18:23, 20:29, 19:12)
17 июля. 18:00
Польша – Германия – 83:69 (21:14, 20:17, 21:22, 21:16)
17 июля. 20:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости