Летняя лига в Лас-Вегасе. «Бруклин» Егора Демина (14+5) справился с «Орландо», «Филадельфия» обыграла «Даллас» и другие результаты
Егор Демин из «Нетс» набрал 14 очков и 5 подборов и помог победить «Мэджик». «Сиксерс» справились с «Мэверикс».
Лас-Вегас
Кливленд – Сакраменто – 86:94 (23:23, 17:27, 25:18, 21:26)
КЛИВЛЕНД: Проктор (35), Томлин (18 + 12 подборов), Энаруна (11 + 5 подборов), Омьер (11 + 8 подборов)
САКРАМЕНТО: Клиффорд (19 + 7 подборов + 9 передач), Джонс (17), Стивенс (13 + 5 передач), Кинси (12), Картер (11 + 5 подборов + 6 передач), Плауден (10), Рейно (10 + 5 подборов)
16 июля. 22.30
Миннесота – Финикс – 89:85 (16:32, 16:10, 25:17, 32:26)
МИННЕСОТА: Диллингэм (23 + 7 подборов + 7 передач), Миллер (22 + 11 подборов), Кларк (13)
ФИНИКС: Эллис (23), Игодаро (17 + 6 подборов)
17 июля. 0.00
Чикаго – Милуоки – 102:96 (22:27, 23:28, 24:20, 33:21)
ЧИКАГО: Янг (40), Фримен-Либерти (23 + 8 подборов), Перейра (15 + 8 подборов), Миллер (9 + 10 подборов)
МИЛУОКИ: Ливингстон (23 + 5 подборов), Умуде (16), Райан (15 + 5 подборов), Нанс (14), Смит (11)
17 июля. 0.30
Бруклин – Орландо – 94:90 (27:21, 22:20, 20:10, 25:39)
БРУКЛИН: Вольф (18 + 6 подборов), Оливари (16 + 6 подборов + 6 передач), Демин (14 + 5 подборов), Эвбуомван (14)
ОРЛАНДО: Мур (17 + 6 подборов), Пенда (17 + 6 подборов), Кратчер (14), Уильямс (11)
17 июля. 2.30
Филадельфия – Даллас – 90:82 (24:15, 12:23, 30:26, 24:18)
ФИЛАДЕЛЬФИЯ: Армстронг (22), Брум (22 + 14 подборов), Алума (17), Минтц (14)
ДАЛЛАС: Льюис (23), Келли (21 + 5 подборов), Холл (17 + 5 подборов + 9 передач)
17 июля. 3.00
Оклахома – Новый Орлеан – 95:81 (12:20, 20:14, 34:23, 29:24)
ОКЛАХОМА: Барнхайзер (19 + 9 подборов), Янгблад (14), Карлсон (10), Гортман (10 + 5 подборов), Рейнольдс (10)
НОВЫЙ ОРЛЕАН: Александер (25), Фирс (22 + 6 подборов + 6 передач)
17 июля. 4.30
Юта – Вашингтон – 86:76 (19:21, 23:17, 32:12, 12:26)
ЮТА: Уильямс (23), Коллиер (17), Абмас (15 + 5 подборов), Харклесс (10 + 6 подборов + 6 передач)
ВАШИНГТОН: Джонсон (25 + 5 подборов), Уоткинс (13 + 7 подборов), Джонс (12), Блэк (10 + 11 подборов)
17 июля. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.