Женская НБА. «Миннесота» победила «Финикс», «Нью-Йорк» обыграл «Индиану» и другие результаты
«Миннесота» победила «Финикс», «Нью-Йорк» обыграл «Индиану» без Кейтлин Кларк.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Чикаго – Атланта – 49:86 (10:23, 13:18, 13:33, 13:12)
ЧИКАГО: Кардосо (8 + 11 подборов)
АТЛАНТА: Грайнер (15 + 5 подборов), Грэй (14 + 7 подборов + 5 передач), Джонс (14 + 9 подборов), Паопао (13)
16 июля. 19.00
Миннесота – Финикс – 79:66 (21:10, 16:23, 27:16, 15:17)
МИННЕСОТА: Макбрайд (18 + 5 подборов + 5 передач), Уильямс (12 + 7 подборов + 5 передач), Смит (11 + 5 подборов), Коллиер (10 + 5 подборов)
ФИНИКС: Томас (12 + 5 подборов + 9 передач), Боннер (11), Браун (11 + 11 подборов)
16 июля. 20.00
Сиэтл – Голден Стэйт – 67:58 (14:15, 17:16, 17:13, 19:14)
СИЭТЛ: Огвумике (22 + 8 подборов), Уилер (15), Диггинс-Смит (10 + 6 передач)
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Зандаласини (12), Салон (10)
16 июля. 22.00
Нью-Йорк – Индиана – 98:77 (32:24, 21:14, 21:19, 24:20)
НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (24 + 11 подборов + 7 передач), Ионеску (15 + 9 передач), Клауд (14 + 5 подборов), Йоханнес (12), Фибих (10)
ИНДИАНА: Митчелл (16), Каннингем (12), Дантас (11 + 5 подборов), Макдональд (10 + 5 передач)
17 июля. 02.30
Даллас – Лас-Вегас – 86:90 (22:22, 19:25, 11:25, 34:18)
ДАЛЛАС: Бекерс (20 + 8 передач), Куинерли (17 + 5 подборов), Гейзельсодер (14 + 7 подборов), Джонс (12 + 5 подборов), Ли (10 + 8 подборов)
ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (37 + 10 подборов), Лойд (14 + 8 подборов), Най (13)
17 июля. 03.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.