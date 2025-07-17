1

Женская НБА. «Миннесота» победила «Финикс», «Нью-Йорк» обыграл «Индиану» и другие результаты

Сегодня состоялись пять матчей регулярного чемпионата женской НБА.

«Миннесота» победила «Финикс», «Нью-Йорк» обыграл «Индиану» без Кейтлин Кларк.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Атланта – 49:86 (10:23, 13:18, 13:33, 13:12)

ЧИКАГО: Кардосо (8 + 11 подборов)

АТЛАНТА: Грайнер (15 + 5 подборов), Грэй (14 + 7 подборов + 5 передач), Джонс (14 + 9 подборов), Паопао (13)

16 июля. 19.00

Миннесота – Финикс – 79:66 (21:10, 16:23, 27:16, 15:17)

МИННЕСОТА: Макбрайд (18 + 5 подборов + 5 передач), Уильямс (12 + 7 подборов + 5 передач), Смит (11 + 5 подборов), Коллиер (10 + 5 подборов)

ФИНИКС: Томас (12 + 5 подборов + 9 передач), Боннер (11), Браун (11 + 11 подборов)

16 июля. 20.00

Сиэтл – Голден Стэйт – 67:58 (14:15, 17:16, 17:13, 19:14)

СИЭТЛ: Огвумике (22 + 8 подборов), Уилер (15), Диггинс-Смит (10 + 6 передач)

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Зандаласини (12), Салон (10)

16 июля. 22.00

Нью-Йорк – Индиана – 98:77 (32:24, 21:14, 21:19, 24:20)

НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (24 + 11 подборов + 7 передач), Ионеску (15 + 9 передач), Клауд (14 + 5 подборов), Йоханнес (12), Фибих (10)

ИНДИАНА: Митчелл (16), Каннингем (12), Дантас (11 + 5 подборов), Макдональд (10 + 5 передач)

17 июля. 02.30

Даллас – Лас-Вегас – 86:90 (22:22, 19:25, 11:25, 34:18)

ДАЛЛАС: Бекерс (20 + 8 передач), Куинерли (17 + 5 подборов), Гейзельсодер (14 + 7 подборов), Джонс (12 + 5 подборов), Ли (10 + 8 подборов)

ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (37 + 10 подборов), Лойд (14 + 8 подборов), Най (13)

17 июля. 03.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoАтланта жен
Лас-Вегас жен
результаты
Нью-Йорк жен
Даллас жен
logoженская НБА
Индиана жен
Чикаго жен
logoСиэтл жен
Голден Стэйт жен
Финикс жен
Миннесота жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
«Наилучший для нас вариант усиления на внутреннем рынке». Игорь Вольхин перешел в «Автодор» на правах аренды
26 минут назадФото
«Майами» и «Голден Стэйт» предлагали Брэдли Билу только минимальный контракт
10сегодня, 14:33
Егор Демин: «Когда видят мое высокое ведение, сразу начинается прессинг»
5сегодня, 14:20
Калеб Хьюстан подпишет однолетний контракт с «Атлантой»
2сегодня, 13:29
Василие Мицич получил долю в «Хапоэле» за переход в клуб
5сегодня, 11:14
«Зенит» объявил о подписании Дмитрия Узинского
5сегодня, 10:16Фото
Шэй Гилджес-Александер стал лучшим спортсменом года среди мужчин по версии ESPY
4сегодня, 09:49
«Енисей» подписал американского разыгрывающего Мэтта Коулмэна
сегодня, 09:35Фото
Регулярный сезон Евролиги стартует 30 сентября и закончится 17 апреля
сегодня, 09:12
«Лейкерс» используют драфт-пик 2031 или 2032 года только в обмене суперзвезды
35сегодня, 08:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Петким Спор» сообщил о подписании Стэнли Уиттакера
сегодня, 14:42Фото
58-й номер драфта-2025 НБА Салиу Ньянг присоединился к «Виртусу»
2сегодня, 11:41Фото
«Маккаби Тель-Авив» расстался с Леви Рэндольфом
сегодня, 11:33Фото
Тревион Уильямс перешел из «Маккаби» в «Бахчешехир»
сегодня, 11:25Фото
ФИБА объявила участников Межконтинентального кубка-2025
сегодня, 10:50Фото
Джастин Андерсон перешел в «Дубай»
1сегодня, 10:25Фото
Дарио Брисуэла продлил контракт с «Барселоной» до 2028 года
сегодня, 10:11Фото
ЧЕ-2025. Юноши (U20). 1/4 финала. Испания сыграет с Сербией, Литва встретится со Словенией и другие матчи
сегодня, 06:55
Артем Комолов официально перешел в МБА-МАИ
сегодня, 08:46Фото
Маркус Кин вернулся в «Страсбур»
сегодня, 06:14Фото