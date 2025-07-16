Виктор Вембаньяма: «Попробовал жизнь монаха-воина. Было очень тяжело, открыл для себя движения, которые никогда не делал»
Виктор Вембаньяма поделился итогами поездки в Шаолинь.
«Попробовал жизнь монаха-воина, которая сочетает практики буддизма с интенсивными занятиями кунг-фу.
Было очень тяжело, открыл для себя движения, которые никогда в жизни не пробовал. Каждый день более 1000 ударов ногами, прыжки, упражнения на равновесие, растяжки.
Мы использовали мышцы, которые очень редко применяются в обычной жизни и которые очень быстро перенапрягаются. Пережил одни из самых серьезных болевых ощущений в своей жизни во время восстановления», – рассказал молодой форвард «Сперс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: L’Equipe
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