Виктор Вембаньяма: «Попробовал жизнь монаха-воина. Было очень тяжело, открыл для себя движения, которые никогда не делал»

Виктор Вембаньяма поделился итогами поездки в Шаолинь.

«Попробовал жизнь монаха-воина, которая сочетает практики буддизма с интенсивными занятиями кунг-фу.

Было очень тяжело, открыл для себя движения, которые никогда в жизни не пробовал. Каждый день более 1000 ударов ногами, прыжки, упражнения на равновесие, растяжки.

Мы использовали мышцы, которые очень редко применяются в обычной жизни и которые очень быстро перенапрягаются. Пережил одни из самых серьезных болевых ощущений в своей жизни во время восстановления», – рассказал молодой форвард «Сперс».